Крупную партию нелегальных сигарет не пропустили через границу в Ростовской области

В Ростовской области поймали сигаретных контрабандистов. Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

В Ростовской области пограничники задержали крупную партию нелегальных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

На окраине города Донецка Ростовской области двум россиянам со стороны Украины перебросили 36 тысяч пачек сигарет. Злоумышленники были задержаны после сообщения приграничной народной дружины. Также попался и житель Украины, который через пешую границу пытался пронести со своей родины шесть тысяч пачек сигарет.

В Ростовской области поймали сигаретных контрабандистов. Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

- По фактам задержания проводится проверка, злоумышленники подозреваются в преступлении по статье 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 000 000 рублей, - говорится в тексте сообщения.

Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

Без правонарушений не обошлось и на автомобильной границе. При досмотре одной из машин в ее приборной панели и ящике для инструментов с двойным дном нашли 200 пачек незадекларированных сигарет. Злоумышленник был задержан, а весь его товар был изъят сотрудниками таможни.

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