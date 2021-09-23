Верховный суд смягчил наказание контрабандисту из Ростовской области из-за бедности

Пытаясь смягчить наказание, осужденный дошел до Верховного суда РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страна бурно обсуждает новость, вмиг прославившую простого грузчика из Ростовской области. Мужчина попался на контрабанде сигарет через российско-украинскую границу.

Но Верховный суд смягчил наказание: заменил реальные три года колонии на условный (!) срок, мотивируя это тем, что совершенное преступление - небольшой тяжести, а у мужчины на иждивении двое маленьких детей и у его семьи - тяжелое материальное положение и он – единственный кормилец.

«Это первый шаг, к гуманизации всей судебной системы», - вмиг решили в обществе.

ГРУЗЧИК С МОТОРНОЙ ЛОДКОЙ

Как оказалось, 38-летний грузчик, вокруг которого так лихо закрутилось обсуждение, жил в приграничном российском Донецке. Семья большая – безработная жена, старенькие родители и двое деток. Зарплата - около восьми тысяч рублей. Естественно, для того, чтобы прокормить всех - таких денег катастрофически не хватало.

Зато у Сергея (имя изменено, - прим. автр.) была моторная лодка. Иногда он рыбачил на ней сам, иногда - сдавал в аренду другим рыбакам. Однажды какой-то мужчина предложил переправить на судне через границу с Украиной, проходящую по реке, контрабандные сигареты. Пообещал хорошо заплатить. Для Сергея с его скромными доходами любой левый заработок – манна небесная.

Другое дело, что взрослый 38-летний мужчина не мог не понимать, что идет на преступление. Ведь «контрабанда» - это не казаки-разбойники и не игрушки. Это – статья в Уголовном кодексе, а в придачу - штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Но Сергей решил рискнуть…

Однако удача оказалась явно не на стороне начинающего контрабандиста. В первую же ходку ростовские пограничники засекли лодку с нелегальным грузом. Чего и следовало ожидать.

Мужчина, когда его задержали, а плавсредство арестовали, рассказывал о жене с детишками и нехватке денег. Во всем признался и чистосердечно раскаялся.

Обвинение ему все же предъявили.

Не исключено, что надеялся, отделаться штрафом или условным наказанием. Однако в январе прошлого года Донецкий городской суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Суд заменил три реальных года в колонии тремя годами условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШЬЕТ ВАРЕЖКИ

Сергей с приговором не согласился и обжаловал. Но апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила решение городских коллег в силе. Однако мужчина не сдавался. У него оставалась последняя надежда: обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Виталий подал жалобу. А пока в колонии в Каменске-Шахтинском, куда его отправили отбывать срок, работал на швейном производстве – шил варежки. Зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным сидельцем.

И вот, в сентябре этого года Верховный суд РФ, рассмотрев его жалобу, решил, что «с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности исправления осужденного без реального лишения свободы нельзя признать законным и обоснованным». И заменил три реальных года в колонии тремя годами условно.

Как сообщил информированный источник в донском ГУФСИН, определение Верховного суда, касающееся изменения наказания этому осужденному, в регион еще не поступало. Как только поступит - будет исполнено.

Но, по словам собеседника, замена реального срока условным, вовсе не значит, что человека освободили от наказания. Все это время осужденный с установленной периодичностью будет являться в инспекцию, чтобы «отметиться», пройти беседу и так далее. Так же, если во время условного срока гражданин вновь совершит преступление, то наказание ему будет вновь пересмотрено, в пользу теперь уже его ужесточения.

В региональном ГУФСИН подчеркнули, что подобные решения о смягчении наказания Верховным судом РФ вовсе не прецедент. Такие моменты уже случались.

ИСКУШЕНИЕ В ПРИГРАНИЧЬЕ

Надо сказать, что история Сергея, в принципе, довольно банальная. Приграничный Донецк, город маленький. Заработки у людей совсем небольшие. А граница с Украиной - вот, совсем рядом. Таким сел-городов только в Ростовской области не мало.

И Сергей не первый и, увы, скорее всего, не последний из жителей приграничных территорий, кто согласился за денежку оказать безобидную на первый взгляд услугу - перевезти товар «с той стороны» на эту. «Оттуда» уже задерживали и грецкие орехи, и вещи, а как-то даже - и цыплят с утятами.

Оказалось суммы «за услугу» варьируются от пяти до ста тысяч рублей в зависимости от товара и его количества. Почему выгодны сигареты? Потому что у нас их можно продать в три раза дороже, чем «там».

Да и оправдание у горе-контрабандистов всегда одно: пошли на это не от хорошей жизни – надо кормить семью и детей.

Как рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, информация о том, что вновь задержали очередного контрабандиста, пытавшегося переправить товар через российско-украинскую границу, не такая уж и редкость.

Так, в сентябре этого года был задержан мужчина, который таким же образом, как и герой нашей истории, пытался перевезти упаковки сигарет. Тоже утверждал, что на это решился не от хорошей жизни. Но от наказания это его не спасет. Каким оно будет - решит суд.

К слову, только с начала этого года было зафиксировано 150 случаев задержания контрабандистов с товарами на сумму в 200 миллионов (!) рублей. И сигареты составляют чуть ли не 80 процентов всей контрабанды. И нередко такие дела заканчиваются реальными сроками.

МНЕНИЕ ЗА

«Чрезмерно суровый приговор подлежит отмене»

- По моему мнению, основаниями для отмены приговора суда первой инстанции послужила его несправедливость, которая, согласно нормам уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, является одним из оснований для отмены приговора, - считает ростовский адвокат Ваган Бегларян. - Уголовный кодекс исходит из принципа разумности, справедливости. Чрезмерно суровый приговор, не отвечающий принципам справедливости, подлежит отмене согласно законодательству.

Полагаю, что это была имено эта ситуация, поскольку преступление отнесено к категории небольшой тяжести и имеется много смягчающих обстоятельств. Таких как содействие следствию, раскаяние, признание вины, особый порядок рассмотрения дела, наличие малолетних детей, наличие престарелых родителей - ведь это тоже учитывается как смягчающее обстоятельство. Все это в сумме должно было повлиять на форму наказания, а именно – на реальность лишения свободы.

Полагаю, что именно в данном случае гражданин мог отделаться либо судебным штрафом, либо условным сроком лишения свободы, что, зачастую, на практике и применяется.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

«Это практика»

- В этой истории нужно понять несколько ключевых моментов, - говорит правоохранитель со стажем Аркадий Картов. - Во-первых, то, что герой этой «сенсационной» истории не украл пару блоков сигарет «из бедности», а перевозил их контрабандой. «Кража» и «контрабанда» в уголовном кодексе - две совершенно разные статьи. Соответственно, и наказание за каждое из этих преступлений – свое. Следовательно, и утверждения типа «посадили за пачку сигарет», «украл два мешка картошки» или «попался на краже пары колосков» в этой ситуации крайне не верны.

Во-вторых, при назначении наказания за преступления существует так называемая «вилка» - санкции статей предусматривают штрафы или сроки «от» и «до». Их назначают в зависимости от конкретных обстоятельств данного дела, личности фигуранта, обстоятельств жизни его семьи. Так, если человек ранее не был судим, имеет положительные характеристики с места работы и жительства, на иждивении маленьких детей или престарелых родителей, искренне во всем раскаивается, то ему вполне могут дать наказание и по «нижней границе». Но бывает и по-другому.

Поэтому, если человек не согласен с приговором суда первой инстанции, считает его слишком суровым, то он имеет право обжаловать приговор, Что в данном случае и произошло. Это практика.

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