Две 7-летние девочки пострадали после столкновения легковушек в Ростове-на-Дону

На Текучева столкнулись Lada Priora и Mazda 6. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после столкновения легковушек пострадали пострадали две 7-летние девочки. Детей отпустили домой только после обследования в больнице. Об этом днем 31 октября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, сама авария произошла вечером 30 числа. 23-летний водитель Lada Priora двигался по Текучева и в районе Буденновского врезался в Mazda 6.

- Дети пострадали в иномарке. Предварительно, владелец отечественного авто не выдержал безопасную дистанцию между машинами. Сейчас детали произошедшего уточняют сотрудники полиции, - добавили в УГИБДД.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно быть всегда предельно внимательными, следует строго соблюдать правила дорожного движения.

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