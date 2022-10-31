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НовостиПроисшествия31 октября 2022 5:00

В Ростовской области вспыхнуло здание магазина

Огнем было охвачено 40 квадратных метров помещения
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области вспыхнуло здание магазина.

В Ростовской области вспыхнуло здание магазина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелось здание магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 октября, около шести часов утра в хуторе Платово в Красносулинском районе. На улице Советской загорелось здание магазина. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 40 квадратных метров помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 6:05, а полностью огонь был потушен в 6:11. Причина возникновения огня пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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