Крупный магазин сгорел в Ростовской области

В Ростовской области сгорел крупный магазин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области сгорел большой магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля, в селе Маргаритово Азовского района. На улице Луговой загорелся крупный магазин. Очевидцы вызвали пожарных к месту происшествия.
К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 300 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 05:20, а потушить пожар получилось лишь к 06:40. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и четыре единицы техники, - говорится в тексте сообщения.
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