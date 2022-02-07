Крупный магазин сгорел в Ростовской области

В Ростовской области сгорел крупный магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сгорел большой магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 февраля, в селе Маргаритово Азовского района. На улице Луговой загорелся крупный магазин. Очевидцы вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 300 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 05:20, а потушить пожар получилось лишь к 06:40. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и четыре единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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