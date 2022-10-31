В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении бывшего гендиректора «Ростовводоканала»

Апелляцию на приговор первой инстанции рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области суд оставил без изменений приговор бывшему генеральному директору «Ростовводоканала» Дмитрию Кубраку. Осужденный проведет в колонии общего режима 3 года и 6 месяцев. Это решение уже вступило в силу, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- Ростовский облсуд подтвердил вердикт Пролетарского районного суда донской столицы. Подозреваемый получил срок по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», - пояснили в ведомстве.

Бывший топ-менеджер, по данным следствия, незаконно «завладел деньгами работников «Ростовводоканала»: попросил часть премий обратно на поддержку родственников Георгия и Станислава Светлицких, но в итоге потратил все полученные средства по своему усмотрению. Ущерб составил 2,5 млн рублей.

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