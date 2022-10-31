В Таганроге работницу ТАНТК имени Бериева осудили за махинации на 1,2 млн рублей

Женщина получила срок по статье «Присвоение или растрата» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудницу ТАНТК имени Бериева осудили за махинации с имуществом предприятия на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Известно, что приговор вынесли по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщина, которая работала комплектовщиком авиационной техники, «оказалась причастной к афере с товарно-материальными ценностями в особо крупном размере».

Сначала по этому делу Таганрогский городской суд утвердил срок в 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Однако позже наказание все же смягчили. Итоговый вердикт Ростовского областного суда - 1 год лишения свободы.

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