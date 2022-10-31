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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:51

В Таганроге работницу ТАНТК имени Бериева осудили за махинации на 1,2 млн рублей

Окончательный приговор по уголовному делу утвердила коллегия Ростовского областного суда
Ангелина СКИБА
Женщина получила срок по статье «Присвоение или растрата»

Женщина получила срок по статье «Присвоение или растрата»

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудницу ТАНТК имени Бериева осудили за махинации с имуществом предприятия на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Известно, что приговор вынесли по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Женщина, которая работала комплектовщиком авиационной техники, «оказалась причастной к афере с товарно-материальными ценностями в особо крупном размере».

Сначала по этому делу Таганрогский городской суд утвердил срок в 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Однако позже наказание все же смягчили. Итоговый вердикт Ростовского областного суда - 1 год лишения свободы.

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