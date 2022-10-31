В Ростове после начала мобилизации снизилась стоимость аренды квартир

Небольшое сокращение ставок осенью - стандартная ситуация Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростове-на-Дону после начала мобилизации начала снижаться стоимость долгосрочной аренды квартир. Это отметили эксперты «Циан.Аналитики». Итоги исследования находятся в открытом доступе, и с ними может ознакомиться любой желающий.

Специалисты выяснили, что в октябре 2021 года за съемную «однушку» в среднем платили 18,2 тыс. рублей. В середине сентября 2022 года - 24,3 тыс. рублей, а месяц спустя - 22,6 тыс. рублей. Это значит, что примерно за 30 дней средние цены снизились на 7%.

Что касается «двушек», то в октябре прошлого года за них платили около 30,8 тыс. рублей, в сентябре этого года - 43,3 тыс. рублей, а в октябре - 39,3 тысячи рублей. Снижение за месяц составило 9,2%.

Отметим, внезапное изменение цен эксперты никак не связывают именно с мобилизацией. Этот процесс, скорее, «наложился на сезонную динамику». На стоимость съемного жилья в Ростове повлияло большое количество новых, менее дорогих предложений. В исследовании также отмечается, что «небольшое сокращение ставок осенью - стандартная ситуация, которая наблюдалась и в 2021 году».

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