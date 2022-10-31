В Ростове в Нахичевани отключат холодное водоснабжение

Ростовчанам стоит заранее подумать о запасе воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Ростове-на-Дону ноябрь начнется с отключения водоснабжения. В Нахичевани десятки домов останутся без холодной воды 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканал».

Отключения запланированы с 8:30 до 00:00 по адресам: улица 20-я Линия, проспект Шолохова, улица 26-я Линия и улица Ченцова.

Причиной временных неудобств стали переподключения водопроводной сети на проспекте Шолохова и улицы Лекальной. Ростовчанам стоит заранее подумать о запасе воды.

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(Подробности)