В Ростове-на-Дону состоится гастрономический фестиваль национальных кухонь

Посетителям фестиваля предложат блюда народов, проживающих на Дону
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Плов, блюда, приготовленные на мангале, драники и другие вкусности представят в Ростове-на-Дону на гастрономическом фестивале национальных кухонь. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Как пояснили власти, празднество с угощениями устроят в честь Дня народного единства. Площадки для посетителей будут работать в течение двух дней: 4 ноября их развернут в районе фонтана на Театральной площади, 5 ноября - в парке «Левобережном».
Попробовать блюда народов, проживающих на Дону, смогут все желающие. Организаторы этого мероприятия - департамент потребительского рынка Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области для мобилизованных бойцов закупили вещи на 63 млн рублей
Это дополнительная поддержка для солдат и офицеров (подробности)