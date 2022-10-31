В Ростове-на-Дону состоится гастрономический фестиваль национальных кухонь

Посетителям фестиваля предложат блюда народов, проживающих на Дону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плов, блюда, приготовленные на мангале, драники и другие вкусности представят в Ростове-на-Дону на гастрономическом фестивале национальных кухонь. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Как пояснили власти, празднество с угощениями устроят в честь Дня народного единства. Площадки для посетителей будут работать в течение двух дней: 4 ноября их развернут в районе фонтана на Театральной площади, 5 ноября - в парке «Левобережном».

Попробовать блюда народов, проживающих на Дону, смогут все желающие. Организаторы этого мероприятия - департамент потребительского рынка Ростовской области и администрация Ростова-на-Дону.

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