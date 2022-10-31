В Таганроге осудили мужчину, устроившего разбойное нападение на пенсионерку

После того, как она потеряла сознание от множественных ударов, он забрал все ценные вещи и скрылся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге осудили местного жителя, который устроил разбойное нападение на 68-летнюю пенсионерку. Об этом 31 октября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, в марте 2022 года мужчина пробрался в квартиру пенсионерки. Злоумышленник жестоко избил старушку по голову и телу. После того, как она потеряла сознание от множественных ударов, он забрал все ценные вещи и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Отметим, что до этого мужчина соверши две кражи из продуктовых магазинов в городе, также ранее был судим за совершение аналогичных преступлений.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в ведомстве.

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