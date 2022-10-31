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НовостиОбщество31 октября 2022 11:35

«Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и курорт Роза Хутор в новогодние праздники

Состав будет курсировать по маршруту с 29 декабря по 8 января
Ангелина СКИБА
В распоряжении пассажиров будут плацкартные, купейные, а также СВ-вагоны

В распоряжении пассажиров будут плацкартные, купейные, а также СВ-вагоны

Фото: Андрей АБРАМОВ

Поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и курорт Роза Хутор в грядущие новогодние праздники. Об этом рассказали в пресс-службе СКЖД.

Известно, что состав будет курсировать по маршруту с 29 декабря по 8 января. Остановки планируются в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Адлере, Краснодаре и Горячем Ключе.

Добавим, в распоряжении пассажиров будут плацкартные, купейные, а также СВ-вагоны. Один из вагонов обустроили для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Все салоны оборудованы кондиционерами и зарядками для гаджетов, отмечают в СКЖД.

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Маршрут немного изменят для удобства пассажиров (подробности)