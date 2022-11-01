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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:35

В Ростове проведут проверку систем оповещения и состояния укрытий

Также в зданиях проверят наличие планов эвакуации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове проведут проверку систем оповещения и состояния укрытий.

В Ростове проведут проверку систем оповещения и состояния укрытий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове управление по делам ГО и ЧС проведет проверку систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Таким образом, будет проверена готовность органов управления, сил и средств к реагированию на вероятные ЧС природного и техногенного характера. Кроме того, оценят и пожарную безопасность в зданиях.

- В рамках данных мероприятий будет произведена проверка систем оповещения, оценено состояние защитных сооружений и укрытий и наличие планов эвакуации населения, - сообщили в мэрии.

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