В Ростовской области в начале ноября похолодает до -5 градусов

В отдельных районах ночью ожидаются заморозки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области ожидается похолодание до -5 градусов. Об этом предупреждают донские синоптики. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает о погоде на вторник, 1 ноября.

Судя по данным метеорологического бюллетеня, сегодня днем в среднем по региону прогнозируют около +3-8 градусов, однако уже этой ночью столбики термометров должны опуститься до -1-4, при прояснениях до -5 градусов.

Ветер в течение суток обещают преимущественно северо-западный 6-11 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с. Существенных осадков не будет, но в некоторых территориях к ночи все же возможны небольшие дожди или мокрый снег.

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