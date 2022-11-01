В Ростовской области новогодние представления для детей пройдут в полном объеме

В культурных учреждениях Ростова мероприятия пройдут в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в школах, детских садах и учреждениях культуры Ростовской области праздники, посвященные Новому году и Рождеству, пройдут для детей в полном объеме, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, сокращений количества детских мероприятий не планируется.

- В дни самого любимого и волшебного праздника государственные учреждения культуры с радостью будут ждать своих юных посетителей и их родителей на новогодних программах, – рассказал Игорь Гуськов. – Именно в преддверии этих праздников взрослые ожидают перемен к лучшему, а дети сильнее обычного верят в чудеса. Встреча Нового года не станет исключением: в музеях, библиотеках и театрах, в филармонии пройдут новогодние елки, интерактивные программы, выставки, конкурсы, викторины, на которых всей семьей можно провести полезный и интересный досуг, получить яркие и положительные эмоции.

В Ростовском академическом театре драмы покажут музыкальную сказку «Волшебник изумрудного города» и шоу «Фабрика чудес», в Ростовском театре кукол - спектакль «Братцы месяцы» по мотивам словацкой народной сказки. Музыкальный театр приготовит для самых маленьких зрителей сказку «Красная Шапочка и Серый Волк» на музыку композитора Евгения Крылатова. Мюзикл «Питер Пэн» обещает стать по-настоящему волшебным. Специально для театра музыку написал один из самых известных ростовских композиторов, заслуженный деятель искусств России Игорь Левин.

В Доме народного творчества пройдет детский новогодний спектакль «Два Деда Мороза». В Публичной библиотеке пройдут книжные выставки, а также ежегодная выставка-конкурс «Арт-елка» и благотворительная акция «Книжное Рождество». В музеях состоятся развлекательные мероприятия, экскурсии, представления и мастер-классы. Примечательно, что большинство событий доступно по Пушкинской карте.

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