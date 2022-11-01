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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:54

На трех улицах Таганрога до вечера отключили электричество

Это сделали на время плановых технических работ
Ангелина СКИБА
Здания обесточили около 9 утра во вторник

Здания обесточили около 9 утра во вторник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области несколько улиц Таганрога до вечера 1 ноября оставили без электричества. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Юг».

- До 17 часов в приморском городе будут обесточены здания, расположенные на Щаденко, 2-й Советской к Виноградной и на Калинина к Ватутина, - говорится в объявлении.

Как уточнили энергетики, это плановые отключения, никаких аварийных ситуаций не происходило.

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