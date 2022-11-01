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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:53

С 1 ноября изменили стоимость проезда в троллейбусах и трамваях Ростова-на-Дону

С сегодняшнего дня за билет в электротранспорте пассажиры будут платить 28 рублей
Ангелина СКИБА
Обновленные расценки на проезд прошли тщательное обсуждение

Обновленные расценки на проезд прошли тщательное обсуждение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 ноября 2022 года в Ростове изменился тариф на проезд в троллейбусах и трамваях. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Так, судя по документу, с сегодняшнего дня за билет в электротранспорте пассажиры начнут платить не 23, а 28 рублей. Обновленные расценки предварительно прошли тщательное обсуждение, также их должны были одобрить в прокуратуре.

Добавим, параллельно в Ростове утвердили новые «экономически обоснованные тарифы» для троллейбусов - 41 рубль, для трамваев - 46 рублей. В эти суммы входят обычная стоимость проезда, а также разница, которую оплачивают из бюджета города.

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