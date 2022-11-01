В Ростове за гибель собаки на улице Пушкинской наказали городских энергетиков

Стаффордширский терьер погиб во время прогулки на улице Пушкинской Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове после гибели собаки на улице Пушкинской оштрафовали компанию «Ростгорсвет». Сотрудники прокуратуры уверены, что несчастный случай произошел из-за нарушений содержания сети освещения. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

- Из-за недостаточных мер по контролю, техобслуживанию и ремонту сетей наружного освещения не соблюдались нормативные требования. Гирлянда на торшерах имела ненадлежащее техническое состояние, - пояснила помощник прокурора донской столицы Надежда Касьянова.

Ростовские энергетики после случившегося должны не только выплатить штраф, но и устранить все обнаруженные недочеты. Специалисты обязаны провести обновление до 20 ноября.

Напомним, в августе 2022 года во время прогулки по аллее от удара током погиб домашний стаффордширский терьер. На это в социальных сетях пожаловалась местная жительница. Ростовчанка отметила также, что подобное на ее глазах происходило еще дважды: в марте 2022 года и в 2021 году.

На информацию в сети быстро отреагировали городские власти. Сотрудники администрации попросили специалистов замерить напряжение на линии. Однако точку в этом расследовании все-таки поставили представители прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове спасатели сняли с дерева попугая и его хозяина, который пытался вернуть птицу

Мужчина залез на высокую ветку, спуститься с которой уже не смог (подробности)