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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:52

В Ростове за гибель собаки на улице Пушкинской наказали городских энергетиков

Известно, что животное погибло от удара током
Ангелина СКИБА
Стаффордширский терьер погиб во время прогулки на улице Пушкинской

Стаффордширский терьер погиб во время прогулки на улице Пушкинской

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове после гибели собаки на улице Пушкинской оштрафовали компанию «Ростгорсвет». Сотрудники прокуратуры уверены, что несчастный случай произошел из-за нарушений содержания сети освещения. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на представителя надзорного ведомства.

- Из-за недостаточных мер по контролю, техобслуживанию и ремонту сетей наружного освещения не соблюдались нормативные требования. Гирлянда на торшерах имела ненадлежащее техническое состояние, - пояснила помощник прокурора донской столицы Надежда Касьянова.

Ростовские энергетики после случившегося должны не только выплатить штраф, но и устранить все обнаруженные недочеты. Специалисты обязаны провести обновление до 20 ноября.

Напомним, в августе 2022 года во время прогулки по аллее от удара током погиб домашний стаффордширский терьер. На это в социальных сетях пожаловалась местная жительница. Ростовчанка отметила также, что подобное на ее глазах происходило еще дважды: в марте 2022 года и в 2021 году.

На информацию в сети быстро отреагировали городские власти. Сотрудники администрации попросили специалистов замерить напряжение на линии. Однако точку в этом расследовании все-таки поставили представители прокуратуры.

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