В Ростове на улице Бебеля выгорел автомобиль BMW

Пожар тушили 9 человек, использовали спецтехнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 31 октября на 1 ноября на одной из улиц Ростова-на-Дону выгорел автомобиль BMW. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, авто полыхало на улице Бебеля в районе дома №12. Всего огнем было охвачено 4 кв. метра.

Информация о пожаре в экстренную службу поступила в 2:55, локализовали горение в 3:05, а еще через 3 минуты после этого все потушили. На месте происшествия работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.

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