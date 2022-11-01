Школьница из Таганрога победила на всероссийском чемпионате «I love Russia»

Таганроженка ярко и талантливо рассказала об истории своей малой Родины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьница из Ростовской области завоевала Гран-при всероссийского чемпионата по развитию внутреннего туризма «I love Russia». Лучшей из лучших оказалась юная жительница Таганрога, об этом сообщили в управлении образования приморского города.

- Жюри оценили видеоролики на тему «Историческая ценность и достопримечательности» на иностранном языке. Донской край представляла Вероника Назарова, ученица 11 класса школы № 38. В финале участница ярко и талантливо рассказала об истории основания Таганрога, его природной и культурной уникальности, традициях, - рассказали в ведомстве.

Добавим, итоги чемпионата подвели 30 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. За победу поборолись молодые экскурсоводы из 63 субъектов страны.

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