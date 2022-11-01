Власти Ростова опубликовали программу мероприятий в честь Дня народного единства

Самое главное торжество состоится 4 ноября на Фонтанной площади донской столицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна программа мероприятий, которые проведут в Ростове-на-Дону в честь Дня народного единства. Подробное расписание праздничных активностей распространили в сети городские власти.

Для жителей и гостей донской столицы подготовили экскурсии, выставки, акции, занимательные мастер-классы и спортивные турниры. Площадки откроют в разных районах, они будут работать с 3 по 5 ноября. Власти уверены, что культурная программа понравится как взрослым, так и детям.

Известно, что самое главное событие, посвященное Дню народного единства, пройдет 4 ноября на Фонтанной площади с 12 до 17 часов. 5 ноября в парке «Левобережном» в 14 часов начнется большой концерт местных коллективов, а в 15 часов на сцену выйдет народный артист России Олег Газманов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в начале ноября похолодает до -5 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды на вторник (подробности)