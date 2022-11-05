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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:20

Нарисуй портрет любимой мамочки и выиграй приз!

стартовал самый душевный конкурс ко Дню матери
Источник:kp.ru
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

27 ноября в России отмечается очень важный и самый добрый праздник – День матери. Ежегодно «Комсомольская правда» устраивает традиционный конкурс рисунков среди самых маленьких – «Моя любимая мама». В этом году мы также приглашаем детей нарисовать мамин портрет и прислать к нам на конкурс. А посетители сайта будут голосовать за самые понравившиеся работы.

Участниками конкурса могут быть дети от 4 до 10 лет, проживающие в Ростове-на-Дону и Ростовской области. На конкурс принимаются рисунки, посвященные мамам (размер А4 или А3).

Подробности, условия участия и форма заявки по ссылке https://www.rostov.kp.ru/media/902615/