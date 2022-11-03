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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:40

Для самозанятых появляются все новые и новые меры поддержки

Специалисты помогают начинающим предпринимателям составлять бизнес-план, готовить маркетинговую стратегию и развивать дело
Источник:kp.ru
Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Открытие своего бизнеса у многих начинающих предпринимателей вызывает определенные затруднения – недостаточно собственных средств, не хватает финансовых и юридических знаний, нет возможности создать качественный контент для продвижения. Но предприниматели не остаются один на один со своими проблемами! Всестороннюю поддержку им оказывают центры «Мой бизнес».

По данным ФНС в популярные виды детальности самозанятых вошли перевозка пассажиров, строительство, репетиторство и маркетинг.

Какую финансовую поддержку можно получить? Какие возможности дает господдержка? Чем помогают специалисты центра?

Об этом рассказывают сами самозанятые. Подробности: https://regions.kp.ru/rostov/moibiznes-rostov-2022/