В Ростовской области спасатели достали женщину из колодца

Чтобы вызволить женщину из ловушки, им пришлось отодвигать трубу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В станице Вешенской спасатели достали застрявшую в колодце женщину. Об этом сообщили в областной службе спасения на воде.

По предварительной информации, 30 октября местная жительница спустилась в водопроводный колодец, чтобы перекрыть воду на зимний период. В какой-то момент она поняла, что застряла и не может самостоятельно выбраться. К счастью, у нее оказался с собой телефон и она сразу же вызвала спасателей. Прибыв, по указанному адресу на подворье частного дома, спасатели протянули руки пострадавшей, но достать хозяйку дома оказалось непросто. Чтобы вызволить женщину из ловушки, им пришлось отодвигать трубу.

После чего пострадавшую успешно вернули на поверхность. От медицинской помощи женщина предпочла отказаться, – сообщили в ведомстве.

Также 1 ноября вешенские спасатели помогли и маме двоих детей. Женщина ненадолго вышла во двор, как дверь захлопнулась. В доме остались двое малышей и включенная плита. Дети от испуга начали плакать, а мама не смогла самостоятельно открыть дверь из-за неисправного замка. Женщина вызвала спасателей. За считанные минуты замок был открыт, и женщина смогла попасть в дом.

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