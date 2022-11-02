При пожаре в Октябрьском районе пострадал человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 31 октября, около одиннадцати часов вечера в слободе Красюковской в Октябрьском районе. На улице Революции загорелся частный дом. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено шесть квадратных метров помещения. В огне пострадал человек. Благодаря оперативным действиям спасателей, им удалось вынести из огня еще одного жильца. Возгорание было локализовано в 23:23, а через три минуты огонь был полностью потушен.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и три единицы техники, - отмечается в сообщении.

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Огнем было охвачено 15 кв. метров.