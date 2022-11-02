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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:16

Тактические носилки начали собирать для военных юнармейцы Ростовской области

Речь идет о сверхлегких конструкциях, которые будут удобны для использования
Ангелина СКИБА
Носилки подойдут для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов

Носилки подойдут для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тактические носилки «Фома-180» начали собирать для военных юнармейцы Ростовской области. Ребята из Морозовского района планируют создавать сверхлегкие конструкции, которые будут удобны для бойцов и смогут выдерживать нагрузку до 300 кг. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Носилки, о которых идет речь, подойдут для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов. Они должны легко помещаться в любой рюкзак и занимать минимум места. Это технология Юрия Евича - врача и специалиста по тактической медицине.

Сейчас молодые мастера ищут взрослых волонтеров, которые умеют работать на промышленных швейных машинках. Специалистов хотят попросить подшивать специальное полотно на новые носилки. Добавим, юнармейцы присоединились к общественному движению «Золотые руки ангела».

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