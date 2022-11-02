Тактические носилки начали собирать для военных юнармейцы Ростовской области

Носилки подойдут для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тактические носилки «Фома-180» начали собирать для военных юнармейцы Ростовской области. Ребята из Морозовского района планируют создавать сверхлегкие конструкции, которые будут удобны для бойцов и смогут выдерживать нагрузку до 300 кг. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
Носилки, о которых идет речь, подойдут для транспортировки раненых, а также для переноски и закрепления грузов. Они должны легко помещаться в любой рюкзак и занимать минимум места. Это технология Юрия Евича - врача и специалиста по тактической медицине.
Сейчас молодые мастера ищут взрослых волонтеров, которые умеют работать на промышленных швейных машинках. Специалистов хотят попросить подшивать специальное полотно на новые носилки. Добавим, юнармейцы присоединились к общественному движению «Золотые руки ангела».
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