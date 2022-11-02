Военком Ростовской области разъяснил действия, если повестка пришла после 29 октября

Ранее на Дону завершили мероприятия, связанные с частичной мобилизацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военком Ростовской области Игорь Егоров озвучил порядок действий в случае получения повестки после завершения мобилизации. Жителям региона рекомендуется не откладывать полученный документ, а сразу же явиться по вызову и лично решить вопрос. Призывать мужчин в зону специальной операции при этом не должны.

- Если гражданин по объективным причинам получил повестку от работодателя, ему нужно прийти в военный комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения. Призыву по мобилизации такой гражданин уже подлежать не будет, - рассказал Игорь Егоров.

Напомним, 29 октября на Дону завершили мероприятия, связанные с частичной мобилизацией. Набор бойцов вели с 21 сентября 2022 года. В Вооруженные силы России призывали граждан, находящихся в запасе, которые уже служили ранее, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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