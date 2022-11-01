Военком Ростовской области объяснил, в каких случаях выплаты мобилизованным могут не прийти в срок

Сегодня мероприятия по частичной мобилизации в Ростовской области завершены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единовременная выплата мобилизованным из Ростовской области может не прийти в срок по трем причинам: если просрочен паспорт, гражданин признан банкротом или не имеет регистрации на территории региона. Об этом изданию «КП - Ростов-на-Дону» сообщил военный комиссар Дона Игорь Егоров.

Напомним, солдатам и офицерам, которые отправились в зону СВО, ранее утвердили финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей. Сейчас задать вопросы относительно перечисления этих денег можно по телефонам областного комиссариата.

Игорь Егоров также добавил, что деньги солдатам и офицерам с учетом всех временных издержек должны поступать в течение 17 рабочих дней после направления к месту службы.

Изначально в течение 7 дней комиссариат представляет властям списки новых бойцов. После этого в правительстве 5 рабочих дней готовят распоряжение о выделении средств из резервного фонда. Далее еще 5 дней требуется на перечисление выплаты.

Напомним, с 29 октября 2022 года в Ростовской области завершили мероприятия в рамках частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе. Призыв в Вооруженные силы для участия в специальной операции объявили 21 сентября 2022 года.

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Повестки больше не готовят и не вручают, сообщает донское правительство (подробности)