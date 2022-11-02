В Ростовской области рассмотрят дело водителя, которого дважды за вечер остановили за езду в пьяном виде

Ранее водитель уже обещал, что больше не сядет за рубль в нетрезвом виде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Ростовской области перед судом предстанет мужчина, которого несколько раз задерживали за езду в пьяном виде. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

По версии следствия, в июле житель станицы переборщил со спиртным и решил прокатиться с ветерком на скутере. Его остановили сотрудники ГИБДД. В отношении мужчины составили процессуальные документы, а транспорт изъяли. Мужчина не стал отрицать, что сел за руль пьяным, и пообещал добраться до дома пешком без «приключений».

Около 11 часов вечера водитель оказался дома, выпил и захотел навестить знакомых. Он снова сел за руль — на этот раз мопеда — в нетрезвом виде. Но в этот вечер удача была не на его стороне — по дороге его снова остановили инспекторы.

Позже в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В настоящее время его расследование завершено.

— Прокурором Верхнедонского района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Шолоховский районный суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в прокуратуре.

Отметим, в 2021 году мужчину судили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к обязательным работам.

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