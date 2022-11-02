Юриста из Новочеркасска арестовали по подозрению в махинациях с муниципальной собственностью

Арест провели из-за участка земли на одной из улиц Новочеркасска
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Ростовской области взяли под стражу юриста из Новочеркасска. Специалиста подозревают в мошенничестве при оформлении сделки по отчуждению муниципальной собственности. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
- Ранее дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Задержанной грозит до 10 лет лишения свободы. Предполагается, что злоумышленница собиралась получить финансовую и материальную выгоду, - пояснили в ведомстве.
Добавим, разбирательства начали из-за земельного участка, который находится в Новочеркасске на улице Искра. Отмечается, что «выгодоприобретателю была предоставлена в собственность территория площадью 1178 кв. метров».
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