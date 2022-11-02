Коммерсанта из Ростовской области заподозрили в подкупе полицейского за 1,5 млн рублей

Замдиректора фирмы пытался спасти коллег от уголовной ответственности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области замдиректора коммерческой фирмы заподозрили в попытке подкупа сотрудника управления экономической безопасности МВД. Об этом 2 ноября рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, речь идет о взятке в 1,5 млн рублей. За эти деньги коммерсант надеялся спасти должностных лиц своей структуры от уголовной ответственности, но его поймали с поличным.

Как выяснилось, фирма, которую представлял задержанный, занималась капремонтом и реконструкцией двух мостов, а также участка дороги. Задачи на объектах не были выполнены в полном объеме. При этом попытки скрыть недочеты и прекратить проверки, обернулись в итоге против самих нарушителей.

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