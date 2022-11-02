Губернатору Ростовской области рассказали о подготовке подвалов и бомбоубежищ к ЧС

Сейчас на Дону приводят в порядок защитные сооружения гражданской обороны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на заседании оперштаба представили отчет о работе в рамках режима среднего уровня реагирования, в том числе, прозвучала информация о состоянии подвалов и укрытий. Об этом журналистам рассказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- В рамках исполнения указа президента ранее были усилены меры по охране общественного порядка и безопасности. Сейчас уточняются перечни и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны, организована работа по приведению подвалов многоквартирных домов в готовность к укрытию в них жильцов при возникновении ЧС, - сообщил Сергей Тюрин.

Представитель регионального пресс-центра добавил, что параллельно с этим продолжаются проверки систем оповещения.

- Силы и средства служб экстренного реагирования готовы к любым происшествиям. Также в регионе продолжают круглосуточную работу диспетчерские службы. Средств и материалов для устранения аварийных ситуаций достаточно, - подчеркнул Сергей Тюрин.

Добавим, всю эту информацию на прошедшем заседании заслушал руководитель штаба - губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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