В Ростове три пожарных корабля ушли на зимовку 1 ноября

В течение всего сезона спасатели пожарной части на воде защищали прибрежные зоны Ростова Фото: пресс-служба Управления МЧС по Ростовской области.

В пожарно-спасательной части № 13 Ростова-на-Дону завершился сезон навигации. Сразу два судна, пожарные корабль РК-17 «Отважный» и катер КС-110 , были выведены из боевого расчета на кратковременное хранение. В течение всего сезона навигации спасатели единственной в Ростовской области пожарной части на воде защищали прибрежные зоны донской столицы от огня. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Ростовской области.

Третий корабль, который служил на вооружении пожарной части, - «Вьюн 13». Он уже более 30 лет обеспечивает безопасность жителей донской столицы - охранял деловой центр Ростова-на-Дону и часть исторического центра, а также часть города Азова. Выпущено судно было в Рыбинске. Обычно он пришвартовывался к одному из причалов правого берега реки Дон.

Всего в России кораблей «Вьюн-13» было выпущено 15 штук. Во время пожаров в зоне доступности корабль использовался как насосная станция с подачей около 60 литров воды в секунду на расстояние 3 километра. Во время тушения пожара судно способно в автономном режиме подать более 2 миллионов литров воды. Также судно служило пожарным оружием из 14 стволов.

Пожарный катер КС-110, который всегда может прийти «Вьюну-13» на помощь, отличается особой маневренностью. А судно РК-17 «Отважный» - старожил ростовских пожарных и в настоящее время используется нечасто, но к выполнению своих задач готов. Вернуть судна на их боевой пост планируется весной, когда возобновится и навигации. Одновременно произойдет и повышение уровня пожарной опасности в Ростовской области.

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