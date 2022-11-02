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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:53

Глава администрации Волгодонска извинился за ложную тревогу

В городе произошла внештатная сработка тревожной сигнализации
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сергей Макаров рассказал, что в Волгодонске будет проведена учебная тревога. Фото: Телеграм-канал

Сергей Макаров рассказал, что в Волгодонске будет проведена учебная тревога. Фото: Телеграм-канал

В Волгодонске 2 ноября при проведении техработ произошла внештатная сработка тревожной сигнализации. Жители города в промежутке времени между 14:40 и 15:00 услышали вой сирены. Об этом рассказал глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.

- Я приношу извинения за доставленное беспокойство, - отметил волгодонский градоначальник. - У нас сейчас будет проходить служебная проверка, виновные понесут наказание.

Также Сергей Макаров добавил, что в ближайшее время в Волгодонске будет проведена учебная тревога, о чем жителей предупредят заранее.

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