Глава администрации Волгодонска извинился за ложную тревогу

Сергей Макаров рассказал, что в Волгодонске будет проведена учебная тревога. Фото: Телеграм-канал

В Волгодонске 2 ноября при проведении техработ произошла внештатная сработка тревожной сигнализации. Жители города в промежутке времени между 14:40 и 15:00 услышали вой сирены. Об этом рассказал глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.

- Я приношу извинения за доставленное беспокойство, - отметил волгодонский градоначальник. - У нас сейчас будет проходить служебная проверка, виновные понесут наказание.

Также Сергей Макаров добавил, что в ближайшее время в Волгодонске будет проведена учебная тревога, о чем жителей предупредят заранее.

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