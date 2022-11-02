В донских водохранилищах увеличилась численность раков.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростовской области ученые провели экспедицию, в ходе которой было оценено состояние раков в осенний период. Об этом сообщили в пресс-службе АзНИИРХ.
По итогам мероприятия были собраны материалы об условиях обитания и биологии раков, их распределении и численности. Также специалисты выявили половую принадлежность членистоногих популяций.
- Предварительные результаты свидетельствуют о благополучном состоянии популяции раков в обследованных водохранилищах. Уловы на 40-55 % были представлены особями промыслового размера, группа пополнения запаса была на уровне 35-51 % общей численности уловов, - сообщила заведующая лабораторией внутренних водных объектов Елена Саенко.
Исследования показали, что в сравнении с прошлым годом доля раков значительно возросла. Они пополнят промысловый запас в последующие годы.
Сейчас все собранные материалы проходят обработку и анализ в лабораториях. Это поможет разработать прогнозы состояния запасов раков на ближайшие годы.
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Только в июне выявили более десятка подобных случаев.