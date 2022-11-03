В Ростовской области в четверг ожидается похолодание до -3 градусов

Ночью и утром с 3 на 4 ноября возможны мокрый снег и туман Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области в четверг, 3 ноября, местами по региону ожидается похолодание в среднем до -3 градусов. Это ночная температура воздуха, днем еще сохранится плюсовая погода, сообщают синоптики Гидрометцентра.

- Температура воздуха ночью составит около -3 градусов. Столбики термометров в зависимости от территорий будут колебаться от -1 до -4 градусов, при прояснениях до -6 градусов. Днем по региону воздух прогреется до +3-8 градусов, по югу до +11, - говорится в сообщении.

Местами могут пройти умеренные осадки, ночью и утром с 3 на 4 ноября возможны мокрый снег и туман. Ветер обещают северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный 4-9 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на ноябрь 2022: когда ждать похолодание и снег

Начальник гидрометцентра Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской области (подробности)