За первое полугодие 2022 года в Ростовской области от ботулизма пострадало 65 человек

Домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания – ботулизма. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области за первое полугодие 2022 года от ботулизма пострадало 65 человек. Шесть дончан скончались. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Для сравнения, за весь 2021 год от ботулизма пострадало 148 человек, из них 22 случая - с летальным исходом. Роспотребнадзор Ростовской области напомнил жителям, что ботулизм – это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом.

В ведомстве посоветовали при приготовлении домашней консервации помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания – ботулизма. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства.

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