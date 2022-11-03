Депутат Заксобрания Ростовской области рассказал о посылке из Ростова

В посылке оказались комплекты формы, квадрокоптеры и даже миноискатель. Фото: Телеграм-канал Максима Геласа.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас, добровольно пошедший на специальную военную операцию, в своем Телеграм-канале рассказал о получении посылки из Ростова.

- Сегодня для нашего стрелкового полка пришла посылка из Ростова-на-Дону, - поделился парламентарий. - Это то, что сегодня очень необходимо!

По словам Максима Геласа, в полученной посылке оказались так необходимые бойцам комплекты формы, квадрокоптеры и даже миноискатель. Депутат горячо поблагодарил за подарок депутатский корпус Ростовской области и лично Председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко.

- Мне особо важно, находясь здесь, чувствовать поддержку своих коллег и руководителя! - отметил парламентарий. - Победа будет за нами!

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