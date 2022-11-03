В Сальске пропал 85-летний пенсионер. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлен 85-летний пенсионер. Известно, что пропал он в городе Сальске 28 октября. И вот уже больше пяти дней о его местоположении неизвестно ни родным, ни близким.

Об этом сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт Юг".

- В день исчезновения мужчина был одет в теплую куртку, серый пиджак, черный свитер, белую рубашку с рисунком, тельняшку, камуфляжные брюки и серую вязанную шапку, - говорят волонтеры. - Рост Николая Мунаева 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые с залысинами, глаза карие.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Николай Константинович, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове нашли живой пропавшую школьницу

Девочка не вернулась с прогулки 28 сентября. На связь с родными она не выходила. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. Поисковики разыскивали девочку по всему городу в течение суток. (подробности)