Нелогичные объемы сырья обнаружили на одном предприятий в Ростовской области

Товар из молока превысил заявленные в отчетах цифры Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Нелогичные объемы сырья обнаружили на одном из предприятий Ростовской области. Об этом 3 ноября рассказали в управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, теневые махинации раскрыли во время проверки документов, которые были оформлены в системе «Меркурий». В бумагах утверждалось, что продукцию произвели из 2,2 тонн молока, однако при детальном подсчете эта цифра оказалась липовой.

- Из сырья было выработано более 2,3 тонн пастеризованного молока, 50 кг масла сладко-сливочного, 54 кг творога, более 6 кг сметаны, 871 кг кефира, 71 кг ряженки и 12 кг кисломолочного продукта. Это означает, что на площадке произвели 3,4 тонн товара, что превышает заявленные объемы на 1,1 тонн, - пояснили в надзорном ведомстве.

Подобные проблемы с «прослеживаемостью» продукции оказались грубым нарушением. Теперь для организации приостановили возможность оформления электронных ветеринарных документов. Юридическому лицу отправили предостережение.

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