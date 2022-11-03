Крупное предприятие Ростовской области переквалифицировали под нужды Минобороны

Фабрику посетил заместитель губернатора Игорь Сорокин. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области одно из крупных производств полностью переквалифицировали под нужды Минобороны. Сейчас на предприятии ежемесячно изготавливают около 60 тысяч пар специальной обуви, сообщает сайт донского правительства.

- Организация работает в рамках гособоронзаказа уже 20 лет. Здесь выпускается до 70% всей обуви, производимой на Дону. Мы полностью переквалифицировались на производство военной обуви для нужд Министерства обороны Российской Федерации, - цитируют слова коммерческого директора организации Сергея Кутасова.

Работу, которую ведут сотрудники предприятия, высоко оценил заместитель донского губернатор Игорь Сорокин. Чиновник отметил высокую отдачу и профессионализм специалистов.

- Здесь справляются со всеми задачами. Сотрудники работают с полной отдачей. Нет сомнений, что все взятые на себя обязательства компания выполнит в срок, - подчеркнул Игорь Сорокин.

Добавим, всю военную обувь на фабрике разрабатывают исключительно по ГОСТам и с применением самых новых технологий. Для верха обычно используют натуральную кожу и гидрофобный хром. Подкладку изготавливают из натурального меха, а подошву делают двухслойной. После начала СВО на язычках таких берцев стали добавлять букву «Z», а на подошве теперь указывают слово «Ростов».

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