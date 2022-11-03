Из Ростовской области в зону СВО отправили группу мобилизованных бойцов

Мобилизованные получили новую армейскую экипировку. Фото: группа в VK Министерства обороны России

Из Ростовской области в зону специальной операции отправили еще одну группу мобилизованных бойцов. Перед этим солдаты прошли подготовку, а также получили современную экипировку и средства защиты. Видео, посвященное выезду военных, распространила пресс-служба Минобороны страны.

- Получили полностью новую армейскую экипировку: бушлаты, зеленый костюм, резиновые сапоги, спальники, кариматы, бронежилеты 5 класса защиты, каски, очки, шапки, - рассказал в ролике мобилизованный военный Артем.

Отмечается, что во время боевого слаживания также организовали курсы по стрельбе из танков, гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова. Отработали метание гранат.

Добавим, ранее власти и военный комиссариат региона объявили о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации. Напомним, набор в Вооруженные силы РФ вели из числа граждан, находящихся в запасе. Для участия в СВО отобрали мужчин, которые уже проходили службу в армии, имеют военно-учетные специальности и опыт.

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