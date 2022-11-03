Строительство школы на 1111 мест начали в Ростове-на-Дону

По проекту, общая площадь комплекса составит более 26 тысяч кв. метров. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове на территории второго микрорайона «Темерник» приступили к строительству новой школы на 1111 мест. Об этом 3 ноября в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Контракт с подрядчиком уже заключили. По проекту, общая площадь комплекса составит более 26 тысяч кв. метров. Здание будет иметь сложную конфигурацию. Корпуса основного общего и среднего образования с секцией начального образования соединит переходный коридор, - написал Алексей Логвиненко.

В здании собираются оборудовать специализированные кабинеты, актовый зал, библиотеку, спортивный зал, столовую и медицинский блок. Пространство вокруг школы разделят на зону отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны. Завершить объект планируют в июне 2024 года.

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