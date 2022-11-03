В Ростовской области за фейки о Вооруженных силах РФ осудили жителя Таганрога

Таганрогский городской суд вынес жителю приморского города приговор по уголовному делу о распространении фейков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таганрогский городской суд Ростовской области вынес жителю приморского города приговор по уголовному делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

Как установило следствие, подсудимый 5 марта текущего года с 12 часов по 13 часов 19 минут, находясь у себя по месту жительства, распространил посредством мобильного телефона Xiaomi под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти.

- Указанные лексемы, характеризующие действия и деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, содержат негативную коннотацию и выражают сведения негативного характера о действиях/деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, - говорится в тексте приговора.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на один год. Вещественное доказательство — мобильный телефон Xiaomi — было возвращено. Подсудимый апелляцию пока не подавал.

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