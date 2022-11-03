За неделю из Ростовской области в Турцию и Израиль отправили 36 тысяч тонн пшеницы и зерна

Речь идет о товаре, который находился морском порту Таганрога Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошлую неделю из Ростовской области в Турцию и Израиль отправили более 36 тысяч тонн продовольственной пшеницы и зерна. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, речь идет о товаре, который находился в морском порту Таганрога. Перед отгрузкой весь экспорт тщательно проверили.

В итоге инспекция подтвердила хорошее качество зерна, после этого были выданы фитосанитарные сертификаты. Вся продукция соответствовала требованиям стран-импортеров, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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