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НовостиОбщество3 ноября 2022 15:34

В Красносулинском районе снесут аварийный дом

Решение о сносе было принято после прокурорского иска
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Красносулинском районе снесут аварийный дом.

В Красносулинском районе снесут аварийный дом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

После прокурорской проверки в Красносулинском районе Ростовской области запланировали снести аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что в переулке Стандартном поселка Первомайского Долотинского сельского поселения находится признанная аварийной многоэтажка. Ранее было принято решение о том, что дом подлежит сносу, но местные чиновники приступать к нему не спешили.

- Прокуратурой приняты меры реагирования. В суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения, - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск и сейчас исполнение решения контролируется прокуратурой.

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