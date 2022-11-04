В Ростове 5 ноября ожидаются дожди

В городе ожидается переменная облачность
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростов в субботу 5 ноября придут кратковременные дожди. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.
По данным синоптиков в этот день в городе температура воздуха составит +9 градусов, а к вечеру снизится до +1. На протяжении всей субботы в городе будет переменная облачность, а скорость ветра составит до трех метров в секунду. Ростовчанам стоит запастись зонтиками, чтобы не промокнуть.
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