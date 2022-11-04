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НовостиОбщество4 ноября 2022 4:50

В Ростове мужчину подозревают в угоне автомобиля

Злоумышленник заметил, что у авто работает двигатель и открыта дверь
Лейла МИРИШОВА
Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и передали собственнику.

Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и передали собственнику.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону полиция задержала 35-летнего мужчину по подозрению в угоне. Об этом 3 ноября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, владелец «ВАЗ-2113» припарковал авто возле магазина и решил быстро зайти за продуктами, поэтому не стал глушить двигатель. В этот момент мимо проходил мужчина и заприметил машину. Он убедился, что никого нет, сел за руль и уехал. Прокатившись по городу, злоумышленник оставил транспорт на одной из улиц и направился домой. Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и передали собственнику.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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