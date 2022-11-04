В Ростове в День народного единства синоптики обещают дождь

Скорость ветра в этот день составит до двух метров в секунду Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове в День народного единства синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В пятницу, 4 ноября, в городе ожидается температура до +9 градусов. Вероятность осадков составляет 95%. К вечеру в донской столице похолодает до +4 градусов. Скорость ветра в этот день составит до двух метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 755-754 мм рт. ст.

Ростовчанам стоит не забывать брать с собой зонтики при выходе на улицу.

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(Подробности)