В Ростовской области на выходных ожидаются дождь со снегом и заморозки

Жителям Ростовской области стоит утеплиться и запастись горячим чаем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области синоптики прогнозируют дождь со снегом и заморозки. Об этом сообщили в ростовском Росгидрометцентре.

В большинстве районов донского региона 4 ноября прогнозируют дожди. В утреннее время по северу и востоку области возможен мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман.

Скорость ветра достигнет до 9 метров в секунду. Столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов ночью, а днем - до +8...+11. В некоторых районах Ростовской области в ночное время температура опустится до -6.

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(Подробности)